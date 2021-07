Pedrinho assina contrato com o Flamengo até fim de 2023 - Foto: Divulgação

Publicado 20/07/2021 16:12

Rio - O meia Pedrinho, de 18 anos, filho do ex-jogador Beto, assinou o seu primeiro contrato com o Flamengo até o fim de 2023. O jogador possui multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de R$ 307,5 milhões, na cotação atual.

Destaque no sub-15 e 17, o meio-campista estreou na categoria sub-20 e atua com regularidade. O jogador é conhecido por ser versátil no meio-campo, porque pode atuar em várias funções.

Pedrinho é filho do ex-jogador Beto, que na carreira de jogador, participou da conquista no tri-campeonato carioca do Flamengo sobre o Vasco, em entre 1999 e 2001.