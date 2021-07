Arturo Vidal - AFP

Publicado 21/07/2021 11:35

Rio - O meia Arturo Vidal, de 34 anos, está mais próximo de deixar a Inter de Milão. De acordo com informações do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o atual campeão local trabalha para rescindir o milionário contrato do astro chileno (cerca de 6,5 milhões de euros (R$ 40 milhões) por temporada).

O jogador tem contrato com a Inter de Milão até 2023. Porém, o desempenho do chileno na última temporada, desagradou os italianos. O atleta atuou em 23 jogos no Campeonato Italiano, a grande maioria vindo do banco de reservas.



Além do Flamengo, o América do México também deseja a contratação do jogador. Vidal já se declarou algumas vezes ao clube carioca e afirmou que deseja atuar pelo Rubro-Negro.