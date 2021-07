Michael - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/07/2021 10:36

Rio - O atacante Michael está vivendo um novo momento no Flamengo. Após muitas críticas na temporada passada, o jogador vem sendo útil e decisivo pelo Rubro-Negro em 2021. Em entrevista à FlaTV, o atleta afirmou que teve uma conversa importante com Renato Gaúcho, antes da estreia do técnico pelo clube carioca.

"Um dia antes da viagem para Argentina, a gente conversou bastante e ele (Renato) me passou muita confiança. Ele me disse o que queria que eu fizesse e me deu coragem e confiança com abola, algo que eu não vinha tendo. Isso não é culpa de ninguém, é culpa minha. Às vezes o jogador fica sem confiança", afirmou.



Além de Renato, Michael também destacou o apoio que tem recebido do grupo do Flamengo. Na opinião dele, a questão psicológica é bastante importante para desempenhar um bom papel dentro de campo.

Por isso, os companheiros sempre estão me incentivando. Querendo ou não, quando ‘os caras’ dão moral, você faz coisas que duvidava ser capaz. Então eu sou muito grato aos companheiros e ao Renato pelo carinho, pela atenção. Espero que eu possa ajudar o Mengão sempre que for preciso