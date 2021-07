Renato Gaucho - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - A goleada por 5 a 0 do Flamengo sobre o Bahia deixou boa impressão nos torcedores e também na imprensa esportiva. Em live no portal "UOL", o jornalista Mauro Cezar Pereira afirmou que o técnico conseguiu fazer o clube carioca voltar ao seu modo normal, após atuações ruins que deixaram os rubro-negros bastante preocupados.

"Ele retomou o modo normal do time com alguns ajustes. Vai entrar muito mais a questão do perfil do Renato, da conversa do Renato, da maneira como ele lida com a imprensa, os torcedores e o time, que é totalmente diferente do Rogério, que é um cara mais na dele", afirmou.

Mauro Cezar comparou o momento em que Renato Gaúcho chegou ao Flamengo, com o momento em que ele chegou ao Grêmio em 2016. Sob o seu comando, nos dois primeiros anos, o Tricolor conquistou uma Copa do Brasil e uma Libertadores.



"A história é muito parecida com a chegada dele ao Grêmio, do Roger [Machado]. Era um time que vivia numa crise, também com o seu técnico, com dirigentes que não queriam o Roger naquele momento. Mas o time do Grêmio já era o time da posse de bola, diferente do time do Felipão, que o antecedeu [Roger]. Ele fez alguns ajustes, colocou aquele seu carisma de maior ídolo do clube e teve enorme sucesso. No Flamengo é meio parecido, porque ele não encontrou terra arrasada.