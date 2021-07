O Vice-Presidente General Mourão - Fepesil/Agência O Dia

Publicado 21/07/2021 15:28

Rio - O jogo do Flamengo nesta noite de quarta marcará o reencontro dos torcedores com o time. Após negociações, os dirigentes rubro-negros conseguiram a liberação para que o Mané Garrincha recebesse, de forma parcial, os espectadores para este jogo. Além disso, vai ter uma presença especial, o Vice-presidente do Brasil, General Hamilton Mourão estará presente.

Como está se recuperando de um problema de saúde, o presidente Jair Bolsonaro não estará presente. O mandatário foi aconselhado pelos médicos a não comparecer a partida. Além de Mourão, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, também vai estar nas arquibancadas do estádio.