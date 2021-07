Brasil x Peru pela 2 rodada da Copa America 2021. Neymar e Gabigol - Daniel Castelo Branco

Publicado 21/07/2021 18:37

Rio - A guerra entre Flamengo e CBF ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira. De acordo com o site "Globo Esporte", o clube entrou com uma ação na Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, para vetar a realização de partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil durante as datas Fifa.

Por conta da Copa América, o Flamengo se sentiu prejudicado durante as primeiras rodadas do Brasileirão. Até a 11ª rodada da competição, o Rubro-Negro sofreu com diversos desfalques. Ao todo, foram cinco atletas convocados: Gabriel, Everton Ribeiro, Isla, Arrascaeta e Piris da Motta. O clube chegou a recorrer ao STJD pedindo a paralisação do Brasileirão naquela época, alegando desequilíbrio técnico, mas não foi atendido.

Segundo o portal, o CAS iniciou contatos com os outros clubes da Série A do Brasileirão. O objetivo é entender se a paralisação seria um desejo coletivo ou apenas da parte do Flamengo.

Além da polêmica com os convocados da Copa América, a relação entre Flamengo e CBF também ficou ainda mais complicada após a convocação de Pedro para as Olimpíadas. O Flamengo já havia avisado antes da lista que não liberaria o jogador e manteve sua decisão.