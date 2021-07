Maior ídolo da história do time rubro-negro, Zico enalteceu Gabigol - Gabriel Esteves

Zico passou por uma pequena cirurgia nesta quinta-feira (22). O ex-jogador contou que andava sentindo dores e precisou fazer uma artroscopia com o médico Márcio Tanure. O eterno ídolo do Flamengo revelou que deu uma 'guaribada no joelho'. "Ficarei uns dias de repouso em casa e depois se volta ao batente", disse em um vídeo. Zico é diretor técnico do Kashima Antlers, no Japão, e aproveitou a folga no clube por conta da Olimpíadas em Tóquio para fazer a intervenção cirúrgica.