Gil do Vigor - Reprodução

Gil do VigorReprodução

Publicado 22/07/2021 19:06 | Atualizado 22/07/2021 19:46

Gil do Vigor recebeu nesta quinta-feira (22) em São Paulo, a vacina contra a Covid-19. O economista pernambucano, de 30 anos, não perdeu a oportunidade de receber o imunizante na capital paulista e aproveitou para dar uma alfinetada aos negacionistas da campanha de vacinação nacional: "Imensamente feliz e grato porque meu dia chegou, e sonhando com o dia em que todos os brasileiros também estarão vacinados! Que acreditemos cada vez mais na ciência, na pesquisa, na educação e nos libertemos das amarras do negacionismo. Viva o SUS!! Eita que eu estou um jacaré bonito!", escreveu.