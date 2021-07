Danilo Gentili e Luísa Sonza - Reprodução/Montagem

Publicado 22/07/2021 18:00 | Atualizado 22/07/2021 19:46

Danilo Gentili resolveu dar sua opinião sobre uma frase de uma entrevista de Luísa Sonza e acabou criando um treta com a cantora. O apresentador do SBT criticou a gaúcha descascou sobre o preconceito e machismo e ainda afirmou que 'a sociedade tem medo de mulheres fodas, que mostram a bunda'. "Mostrar a bunda qualquer uma mostra. O ser foda é que é difícil. Exemplo de uma mulher foda no ramo: Anitta. Ela venceu por ela mesmo, sem precisar da projeção do namorado ou marido. Essa sim é foda", escreveu Gentili.