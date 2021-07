Nanda Costa - Reprodução

Publicado 22/07/2021 15:55 | Atualizado 22/07/2021 15:57

Nanda Costa acordou animada nesta quinta-feira (22) para mostrar como anda a sua gravidez de gêmeas. A atriz encantou seus seguidores com uma foto em frente ao espelho exibindo o barrigão de cinco meses. "Quando o presente te dá mais alegria do que qualquer TBT! Gerando esperança! #MinhasMeninas #MãedeGêmeas", escreveu.

Casada com percussionista baiana Lan Lanh, Nanda aguarda a chegada de duas meninas para novembro. As duas que estão juntas desde 2014, mas só oficializaram a união em 2019,fizeram fetilização in vitro - procedimento no qual a fecundação do óvulo com o espermatozóide é feita em laboratório; depois, o embrião é transferido para o útero. A gravidez veio na terceira tentativa.

