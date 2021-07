Filipe Duarte e Nina Cachoeira - Divulgação

Publicado 22/07/2021 09:17

Confinados em um hotel em São Paulo, por conta da final do 'Power Couple Brasil', Filipe Duarte e Nina Cachoeira foram até o Instagram se explicar e se desculpar pela briga que tiveram na noite desta quarta-feira (21), com a participante Mirela Janis. Os três protagonizaram um barraco no meio do corredor do hotel, após Filipe colocar a música de Mirela para tocar em sua caixa de som e a ruiva entender a atitude de seu colega de confinamento como deboche.

"Estamos aqui pra fazer uma retratação pra vocês sobre o que aconteceu. Vocês puderam acompanhar dentro do programa que não estávamos ali pra brigar, pelo menos o Filipe não briga desse jeito. Desde quando saímos do programa estamos sendo muito atacados em rede social e hoje, aqui dentro do hotel do confinamento, o Filipe colocando música desde de manhã e agora no final da noite a Medrado disse: 'ah, eu duvido vocês colocarem a música da Cremosinha, Tremidinha. O Filipe colocou a dela, como colocou de todos os artistas que estão aqui", conta Nina.

"Enfim, a Mirela fez um post, não sei se ela gostou ou não. Eu fui lá e fiz um post também e ela veio quase aqui na porta do quarto e começou a gritar. E a gente, pra se defender, foi lá e gritou. Peço desculpas, tô envergonhada com o que aconteceu. Nós não fizemos certo, eles também não. Apenas reagimos às provocações e insinuações que lemos e ouvimos", finalizou a influenciadora.