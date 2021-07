Ronan, Vitória e Pocah - Reprodução

Ronan, Vitória e PocahReprodução

Publicado 22/07/2021 08:09 | Atualizado 22/07/2021 09:58

Após ser bloqueada pelo noivo, Ronan Souza, por conta de uma briga de casal, a cantora Pocah fez um desabafo sobre a reação das pessoas em relação ao desentendimento entre os dois. Segundo Pocah, o unfollow que ela acabou ganhando do boy ao ser bloqueada a permitiu enxergar quem torce contra o relacionamento dela.

"Ronan me bloqueando no insta por drama: A. Fanfiqueiros: tudo indica que Pocah descobriu traição. Mas foi bom eu ver o quanto tem gente que torce contra.Vou redobrar minhas orações", escreveu a funkeira e ex-BBB no Twitter.