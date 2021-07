Pyong, Sammy e Jake - Reprodução de internet

Publicado 22/07/2021 06:25

Na noite desta quarta-feira (21) Sammy voltou a usar as redes sociais para esclarecer boatos de que teria reatado o casamento com Pyong Lee, com quem tem um filho, o pequeno Jake, de um ano. "Jake sempre será filho do Pyong, é óbvio que eles vão conviver. Peço empatia e respeito pela minha dor. Perder minha mãe e o fim do meu casamento está sendo difícil em um nível que eu nem vou conseguir explicar aqui. Obrigada pelas mensagens de carinho e apoio, é muito importante saber que não estou sozinha. Eu amo vocês", escreveu a influencer em seu Instagram.