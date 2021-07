Confusão no hotel dos ex-participantes do 'Power Couple' - Reprodução

Publicado 21/07/2021 22:07 | Atualizado 21/07/2021 22:12

Era para ser uma noite de confraternização entre os participantes do 'Power Couple', mas o que rolou mesmo foi uma discussão, que só não teve trocas de socos e puxões de cabelos porque a turma do 'deixa disso' entrou em ação. De um lado do corredor (sim, a briga foi no corredor dos quartos de um hotel, em São Paulo), estavam Filipe Duarte e Nina Cachoeira, e do outro Mirela Janis e Yugnir Ângelo. Tudo começou quando a dona do hit 'Tremidinha' foi questionar o motivo do cantor e compositor Filipe Duarte (ex-Br'oz) ter colocado a música para tocar numa caixinha de som, já que ele tinha dito que nunca escutou na vida. Mirela não gostou, achou que foi uma provocação e decidiu tirar satisfação. Filipe começou a gritar e o clima azedou.

Vale lembrar que os dois casais andaram trocando farpas nas redes sociais nos últimos dias e a briga começou porque um casal acusava o outro de ter sido planta no reality da RecordTV e também por não 'ser tão famoso assim'. Xi!

Vamos lá: a treta entre Mirela Cremosinha x Filipe e Nina começou assim #HotelDosEliminados pic.twitter.com/hujf8fS93w — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 22, 2021

PARECE QUE DEU TRETA NO HOTEL #HotelDosEliminados pic.twitter.com/58mtAddg2M — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 22, 2021

