MC Mirella - Reprodução

Publicado 21/07/2021 17:38 | Atualizado 21/07/2021 17:38

MC Mirella sempre faturou alto com publipost e com campanhas para marcas de roupas. Recentemente, ela engordou ainda mais a sua conta bancária ao fazer um ensaio sensual de uma confecção de moda íntima. A cantora escolheu a dedo conjuntinhos de lingerie branco, azul, preto e vermelho para fazer os cliques. E foi justamente o modelo de cor da paixão que quase traiu Mirella. A peça cavadíssima com renda e parte transparente deixou suas partes íntimas um tanto quanto expostas. Nada que um corte proposital da foto não resolvesse a situação reveladora.