Cristina Mendonça - Divulgação

Cristina MendonçaDivulgação

Publicado 21/07/2021 14:55

Na noite desta terça-feira (20),o Botafogo anunciou a contratação do técnico Enderson Moreira. E a musa do time, Cristina Mendonça, não aprovou a escolha do novo treinador. "Ele vem de uma sequência de trabalhos ruins. E o Botafogo também não vem apresentando bons resultados. Então, acho que não foi uma boa escolha", acredita.

Cristina acha que o Botafogo poderia dar uma nova chance para Alberto Valentim, que foi demitido no ano passado. "Ele teve duas passagens pelo time. Em 2018, fomos campeões com ele. Além de tudo é um gato. Merece uma terceira chance", afirma.

Publicidade

O Botafogo pode até não está dando orgulho para os torcedores no momento, mas a musa sim. Ela é modelo na Itália, onde mora, e já participou de diversos programas de TV. Para manter o peso, a beldade conta com ajuda profissional. "É bem difícil, principalmente viajando muito como eu viajo. Se não fosse minha nutricionista, meus suplementos e minha força de vontade já estaria uma bola. Ainda mais aqui na Itália, que se come muito", diz.

Apesar disso, Cristina nunca fez nenhuma loucura para emagrecer ou perder peso que colocasse sua saúde em risco, como muitas modelos já fizeram. "Nunca tive problema com isso. Eu sou bem magra, vario de 49,50kg e não saio muito disso, até porque eu faço acompanhamento com a minha nutricionista Juliana Vieira", finaliza.