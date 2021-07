Ana Maria Braga se veste de Cruella no 'Mais Você' - reprodução TV Globo

Ana Maria Braga se veste de Cruella no 'Mais Você'reprodução TV Globo

Publicado 21/07/2021 09:57 | Atualizado 21/07/2021 11:57

Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do 'Mais Você', nesta quarta-feira (21). A apresentadora surgiu no palco vestida de Cruella Devil, personagem icônica da Disney que atualmente está em alta após ganhar seu primeiro filme. Ana Maria reproduziu o vestido vermelho usado pela personagem em um dos momentos mais marcantes do longa.

"Gente, esse meu look de hoje arrasador é dedicado a ela, Cruella. Uma das personagens mais icônicas da Disney e que ganhou um filme só pra ela estrelado por ninguém menos que a vencedora do Oscar, Emma Stone", disse a apresentadora, que também deu detalhes da confecção da peça.

Publicidade

"Esse vestido foi feito com 12 metros de tafetá de seda pura. O modelo é confortável, embora possa não parecer. Fizemos três provas e estou completamente à vontade", contou Ana Maria, que revelou ainda que o look é assinado pela estilista Mychelle X. "A cauda tem um metro, mas é levinho. Levou um mês para ficar pronto".