Internautas comparam semelhança ente Ana Maria Braga e atriz americana Reprodução internet

Publicado 21/07/2021 09:20 | Atualizado 21/07/2021 11:56

Nesta quarta-feira (21), Ana Maria Braga virou um dos assuntos mais comentados do Twitter, após internautas compararem a apresentadora com a atriz Dolly Parton. Aos 75 anos, a americana, que também é cantora e filantropa, recriou recentemente sua icônica capa da Playboy para presentear o marido, Carl Thomas Dean, e apareceu vestindo o mesmo look que usou quando posou para a publicação adulta em 1978.

A produção de Dolly para recriar a capa levou muitos internautas brasileiros a acharem que ela ficou a cara da Ana Maria Braga. "Gente, mas a Dolly tá a cara da Ana Maria Braga. Eu não consigo dissociar a imagem das duas (risos)", brincou um internauta no Twitter. "Toda vez que eu vejo a Dolly Parton eu penso que a Ana Maria Braga colocou silicone", disse outro.