Anitta curte Disney com amigos e o novo namorado biolionário reprodução internet

Publicado 21/07/2021 08:46 | Atualizado 21/07/2021 11:55

Muito se especula sobre o fim do namoro de Anitta com o empresário americano Michael Chetrit. Ultimamente a cantora tem estado toda soltinha marcando presença em festas badaladas em Miami, na companhia de amigos, mas sem registros de flagras do namorado junto.

E mais recentemente, durante ensaio para o Prêmio Juventud 2021, Anitta foi fotografada treinando sua performance ao lado do cantor Lunay, com quem ela cantará o feat 'Todo O Nada' no evento. No ensaio da apresentação, cujas imagens foram divulgadas na internet e na mídia local, Anitta aparece beijando o artista porto-riquenho durante o ensaio. Lunay faz sucesso com o reggaeton.

Nas redes sociais, Anitta e Michael Chetrit ainda se seguem normalmente.

