Izzy e Anitta - Reprodução

Izzy e AnittaReprodução

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 21:39 | Atualizado 11/07/2021 21:41

Após curtir uma festa com Ronaldinho Gaúcho em Miami, nos EUA, Anitta aproveitou uma balada com a também cantora brasileira Izzy La Reina, radicada nos EUA.

fotogaleria

Publicidade

No Instagram, Izzy publicou uma série de fotos coladinha com Anitta. "Garotas do Rio @anitta", escreveu. "A minha lingua hahahaha", comentou a funkeira na imagem.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izzy La Reina (@izzylareina)

Publicidade

Na madrugada de quinta, a brasileira comemorou o aniversário do chef de cozinha brasileiro Brunno Martins em uma festa com direito a vários go-go boys. Os rapazes fizeram a alegria o grupo. Ronaldinho Gaúcho estava na mesma balada e não poupou elogios à cantora.

"Recuar só se for para dar impulso. Foguete não tem ré! Até logo, Anitta", escreveu o ex-jogador, que foi eleito o melhor do mundo duas vezes pela FIFA. A cantora, então, agradeceu o carinho de Ronaldinho. "Vambora viver", respondeu.