Por O Dia

Publicado 16/01/2021 08:29 | Atualizado 16/01/2021 08:41

Está circulando nas redes sociais um vídeo no qual Anitta aparece em uma balada de stripper, jogando dinheiro para o alto para as dançarinas.

Segundo informações divulgadas na internet, a cantora estava, na madrugada deste sábado, em uma festa, nos Estados Unidos, ao lado do rapper norte-americano Tyga.

Recentemente, a cantora foi alvo de um processo por Maria Ilza, a fã idosa que aparece no documentário "Vai, Anitta", da Netflix. No processo, os advogados de dona Maria Ilza afirmam que ela estava internada no CTI de um hospital por conta da COVID-19, e que soube que sua imagem estaria sendo veiculada na série. A cantora se pronunciou sobre o caso e disse que tinha os direitos de imagem da fã. Após ter seu pedido negado pelo plantão judiciário, Maria Ilza desistiu do processo, mas abriu outra, na qual pede uma indenização por danos moral e material, por acreditar ter tido sua imagem prejudicada com a exposição