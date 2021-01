Cantora Anitta. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 09:32

Rio - Anitta é a única brasileira na lista de 54 álbuns mais aguardados de 2021 para a revista Rolling Stone, referência no mundo da música, com o disco "Girl From Rio', que ainda não tem data de lançamento. Divulgada nesta quarta-feira, a lista traz nomes como Adele, Rosalía, Thalía, Cardi B, Stevie Wonder, Drake, Billie Eilish, Lana Del Rey, Ed Sheeran e Justin Bieber.

Segundo a publicação, o disco promete "levar o Brasil ao mundo". "Com 'Kisses', seu álbum trilíngue de 2019, a cantora e empresária mirou na dominação mundial, se juntou com Snoop Dogg e Becky G, e continuou reinando as paradas com os hits contagiantes de trap, pop e reggaeton. Agora, a artista do Rio de Janeiro quer levar o Brasil ao mundo com seu próximo álbum, produzido por Ryan Tedder (Taylor Swift, Bruno Mars, Beyoncé)", escreveu a revista.

A revista falou ainda sobre o último single de Anitta, "Me Gusta", com Cardi B e Myke Towers, além da série "Vai Anitta", da cantora com a Netflix