Publicado 16/01/2021 05:00

fotogaleria O advogado de dona Maria Ilza Azevedo, a fã idosa da Anitta que aparece em um dos episódios do documentário da cantora na Netflix, entrou em contato com esta coluna para explicar que sua cliente move outra ação contra a Poderosa e a plataforma de streaming. Nós já havíamos antecipado aqui uma primeira ação de número 0297081-59.2020.8.19.0001, na qual dona Ilza pediu com urgência a retirada da série do ar e, após ter seu pedido negado pelo plantão judiciário, acabou desistindo do processo. No entanto, segundo o advogado Gabriel Ferreira, uma nova ação de número 0021590-46.2020.8.19.0028, que tramita na 2ª vara Cível da Comarca de Macaé, RJ, segue em andamento.

Nela, dona Ilza pede uma indenização por danos moral e material, por acreditar ter tido sua imagem prejudicada com a exposição que a série documental lhe trouxe. Ela diz ter se sentido humilhada, desrespeitada e ridicularizada. "Que sejam condenados os réus a pagarem a autora, a título de dano moral, o valor de R$ 0,50 e a título de dano material, o ínfimo valor de R$ 1,00 por pessoa que assistiu a série, especialmente o episódio 5, no qual a autora figura como protagonista, a ser liquidado em cumprimento de sentença após apresentação de planilha por parte das rés, pois somente desta forma poderemos mensurar a extensão do dano", diz um trecho da inicial do processo.



O advogado de Maria Ilza afirma que ela estava internada no CTI de um hospital por conta da Covid-19, e que soube que sua imagem estaria sendo veiculada na série documental 'Anitta - Made in Honorio' após receber ligações de parentes e vizinhos que, em sua maioria, zombavam de sua aparição no vídeo e, alguns, inclusive, teriam questionado sua sanidade mental. Ela afirma que virou a atração do hospital e passou a ser motivo de gargalhadas, virando uma espécie de 'atração do nosocômio', causando grande abalo psicológico exatamente no momento que precisaria de calma e serenidade devido a internação.



Dona Ilza e seu advogado garantem que a série documental não tinha autorização para veicular a imagem da idosa. Anitta, no entanto, garante que tinha, sim, autorização para mostrar o rosto de Ilza em seu documentário. A cantora, através de seus advogados, ainda emitiu um comunicado informando não ter sido notificada sobre o processo que dona Ilza move contra ela e a Netflix.



A neta de dona Ilza, Gabriela Pinheiro, se pronunciou sobre o episódio em que aparentemente dona Ilza teria entrado na casa da Anitta sem autorização e negou que a idosa tivesse adentrado no imóvel sem permissão. "Vocês acham que uma senhora de 71 anos, idosa, recém-operada do joelho, ia conseguir invadir um condomínio de luxo? É no mínimo muito absurda essa história. A mãe da Anitta deixou ela entrar, até porque pra entrar em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, você precisa se identificar. E na Netflix a mãe da Anitta fala que ela invadiu, sendo que ela foi autorizada", falou, em tom de revolta.



Ela ainda contou que Anitta e dona Ilza se conhecem de longa data. "Minha avó conhece a Anitta desde o começo da carreira dela. Minha avó sempre fez tricô e crochê pra ela. Inclusive minha avó sempre ia pro Rio de Janeiro no programa da Fátima Bernardes, sempre que Anitta estava ela ia até ela, conversava, sentava no colo dela. Inclusive a Anitta já usou um gorro da minha avó em programas de TV", explicou.