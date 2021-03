Zezé Motta canta Caetano Veloso em show no Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 09:33

Rio - A cidade do Rio de Janeiro completa 456 anos neste 1º de março e ganhou uma declaração especial de uma morada ilustre, a atriz e cantora Zezé Motta. A artista, de 76 anos, conta que nasceu no norte fluminense, mas se mudou à cidade maravilhosa com apenas dois anos.

fotogaleria

Publicidade

"Parabéns, Rio de Janeiro! 1º de marco, aniversário desta cidade que muito faz parte de mim. Me sinto uma legitima carioca. Nasci em uma família humilde em Campos, no interior fluminense, mudei com meus pais e meu irmão aqui para o Rio, aos 2 anos de idade, em busca de uma vida melhor", começou.

"Minha mãe era costureira, trabalhando aos finais de semana em casa e durante a semana em uma confecção, meu pai, escrevia músicas e cantava eventualmente na noite. Foi aqui que comecei a estudar teatro, foi aqui que a minha trajetória artística começou. Foi aqui, no Rio de Janeiro, que uma luz se acendeu, como um anjo em minha direção, me dando sorte e garra para seguir por este mundo afora. Eu e minha família vencemos juntos aqui, no Rio de Janeiro. Parabéns, Rio", prosseguiu.



"Na foto, a escultura que ganhei do talentoso artista Valmon Rodrigues da Silva, com o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor ao fundo. Axé", finalizou.