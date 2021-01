Gabriela Pinheiro ficou revoltada com os comentários sobre a avó, que estava internada com Covid-19 Reprodução

Por iG

Publicado 14/01/2021 15:38 | Atualizado 14/01/2021 16:11

Rio - A neta da fã que decidiu processar Anitta por ter sido acusada de invadir a casa da cantora na série "Anitta: Made In Honório" decidiu se pronunciar sobre o caso. Gabriela Pinheiro disse que a avó estava internada em um hospital com covid-19.



"Bom dia, gente, pra quem não me conhece eu sou Gabriela Pinheiro, neta da Dona Ilza e filha de criação [...]. Vim me posicionar sobre esse caso com a Anitta. Eu não falei antes porque a minha avó estava em um hospital lutando pela vida dela, na UTI, com Covid-19", começou a dançarina.