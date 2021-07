Rafa Kalimann - Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 17:54 | Atualizado 11/07/2021 18:15

Rafa Kalimann aproveitou o domingo de sol e curtiu uma praia no Rio de Janeiro.



Nas redes sociais, a ex-participante do "Big Brother Brasil" publicou algumas fotos do passeio. Com um biquíni estampado, Rafa exibiu suas curvas na Cidade Maravilhosa e arrancou elogios dos seguidores.

"Uma deusa", escreveu um seguidor. "Rafa Kalimann, eu sou cardíaca, meu Deus", brincou outra.

