Duda Reis está se alimentando melhor e exibe novas curvas Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 11:38 | Atualizado 10/05/2021 11:50

Rio - Duda Reis, de 19 anos, ex-noiva de Nego do Borel, comemorou no Twitter a nova fase de sua vida. A atriz contou que está se alimentando melhor após o conturbado fim de seu noivado e que já engordou 7kg. "Estou tão feliz que estou conseguindo comer bem de novo, a fase turbulenta já passou. Ganhei uns sete quilos já e estou radiante", escreveu no Twitter neste domingo.

fotogaleria

Publicidade

Como está ostentando novas curvas, alguns seguidores chegaram a questionar se Duda havia colocado silicone ou passado por algum procedimento estético. "As pessoas achando que coloquei silicone [risos]. Gente, é comida mesmo", brincou.

O noivado de Duda Reis e Nego do Borel chegou ao fim em dezembro de 2020. Na ocasião, a atriz acusou o funkeiro de estupro de vulnerável, lesão corporal, violência doméstica, injúria e ameaça. Nego do Borel negou todas as acusações. Duda chegou a registrar um boletim de ocorrência contra Nego do Borel e afirmou ter medo que ele vazasse fotos e vídeos íntimos.