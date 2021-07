Bianca Andrade e Marcela - Reprodução

Publicado 11/07/2021 16:30

Bianca Andrade recebeu uma visita especial nesse fim de semana. Marcela Mc Gowan foi à casa da amiga e se declarou para a influencer, que está na reta final da gravidez.

No Instagram, Marcela falou sobre sua amizade com Bianca Andrade, que não era muito forte dentro do "Big Brother Brasil 20", mas que se fortaleceu do lado de fora da casa.

"Algumas vezes que postei nós duas, vi alguns comentários tipo: de onde veio essa amizade que nunca vi no BBB? É, la dentro, isso foi longe do que somos hoje, embora eu revejo alguns momentos (arrasto pro lado) e lembro que sempre tivemos carinho uma pela outra, apesar de divergências", começou.



"Aqui fora você me estendeu a mão, me deu colo, me acolheu! Aprendemos TANTO juntas, ensinamos o que tínhamos de melhor uma pra outra, desabafamos, acreditamos em uma vida de piranhagem, eu vi você se apaixonar (e sofrer pra admitir), o mesmo por aqui e agora você vive um dos momentos mais lindos da sua vida, e eu tenho privilégio de viver isso de pertinho e te chamar de AMIGA. Hey dona boca rosa, você é tantas coisas, empresária, visionária, inteligente, sexy, divertida, livre e acima tudo autêntica! Essa última característica me faz te admirar cada dia mais, você não tem medo de ser você, não foge dos seus erros, se entrega a tudo que vive e faz! Por isso, tenho certeza que será uma mãe maravilhosa, perfeitamente imperfeita e real. Te amo", finalizou.









