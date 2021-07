Ex-BBB Antonela eleva a temperatura em ensaio sexy - Divulgação

Ex-BBB Antonela eleva a temperatura em ensaio sexyDivulgação

Por iG

Publicado 11/07/2021 13:56 | Atualizado 11/07/2021 13:57

Rio - Após a esposa de Pyong Lee se manifestar sobre os boatos de que o hipnólogo haveria traído ela com Antonela Avallaneda durante gravações do reality "A Ilha", Antonela respondeu diretamente a ela, ameaçando até de processar Sammy Lee.

fotogaleria



"Sobre alguns comentários envolvendo meu nome e que fiquei sabendo hoje, só posso dizer que acho lamentável. Pessoas falarem sobre o que não existe e que não aconteceu sem pensar nas famílias das pessoas envolvidas. Lamentável!", postou em um story a ex-BBB. "Sobre alguns comentários envolvendo meu nome e que fiquei sabendo hoje, só posso dizer que acho lamentável. Pessoas falarem sobre o que não existe e que não aconteceu sem pensar nas famílias das pessoas envolvidas. Lamentável!", postou em um story a ex-BBB.

Publicidade

Depois a influenciadora se dirigiu diretamente a Sammy Lee: "Querida ninfeta inconsequente: Primeiro, não sou mocinha, sou uma mulher! Adulta, correta e de atitudes muito maduras e jamais faria o que você está insinuando! Também sou madura o suficiente para não ter que me arrepender daquilo que faço, razão pela qual não posto coisas para depois ter que apagar!", começou.

Depois continuou, alegando que processaria Sammy que a chamou de "tentação do diabo". "Chamar uma pessoa pelo qualitativo que você usou dá processo e é exatamente o que acho que vou fazer para ensinar você a respeitar as pessoas! Me aguarde!".