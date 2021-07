Sammy e Pyong Lee - Reprodução Instagram

Publicado 11/07/2021 12:13 | Atualizado 11/07/2021 13:57

Rio - Sammy Lee iniciou este domingo (11) compartilhando seu posicionamento a respeito dos boatos de teria sido traída pelo hipnotizador Pyong . A influenciadora publicou uma série de Stories após dizer que estava resolvendo "assuntos de família".

"Por nos amar, Deus nos deu liberdade, o livre arbítrio. E mesmo amando muito a Deus, ainda sim fazemos escolhas erradas, pois somos humanos, pecadores", começou Sammy. "Nosso ego é uma coisa doida, e nosso corpo animal é bem difícil de dominar. Por isso eu digo que o humano deve ser treinado como se fosse animal. Com constância e dedicação, aprende", declarou a influenciadora.

Os rumores começaram quando a coluna de Leo Dias divulgou que Pyong Lee teria traído Sammy com a também ex-BBB Antonela Avallaneda durante as gravações do reality show "Ilha dos Famosos", da Record. De acordo com a publicação, os dois ainda teriam se encontrado depois das filmagens em um hotel de Paraty, no Rio de Janeiro, enquanto a esposa do hipnotizador estava hospedada em outro estabelecimento da mesma cidade.

"Eu já sei de tudo que aconteceu, e apesar do Pyong ter sentido a tentação, ele não caiu desta vez. E eu tenho orgulho disso, ele evoluiu e vai evoluir ainda mais", afirmou a esposa do ex-participante do "BBB20". A influenciadora seguiu utilizando termos religiosos para apoiar o marido: "Eu nunca fui casada antes, nem ele, eu sei tanto quanto ele como é difícil vencer as tentações do diabo, ou vocês acham que eu também não cometo erros?"

Alguns minutos depois, Sammy voltou aos Stories e citou uma passagem bíblica sobre "amar o próximo como a si mesmo". "Você se ama o suficiente pra se perdoar", questionou ela. "Eu me perdôo pelas minhas falhas, pelos meu erros, e, quando a gente faz isso, fica fácill de perdoar o próximo", explicou a influenciadora. "A partir de agora não esperem nada diferente de mim, porque eu finalmente abri os meus olhos", afirmou.

