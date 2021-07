Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo, visitaram Luciano Szafir neste sábado - Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 11:10 | Atualizado 11/07/2021 11:14

Rio - Após visitar o hospital em que Luciano Szafir está internado , o esposo de Sasha Meneghel, João Figueiredo, afirmou que o ator não está mais com covid-19. O cantor gospel explicou que seu sogro segue internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, apenas para cuidar de uma lesão causada pelo tratamento contra a doença.

A declaração foi feita em resposta a uma internauta que questionou a visita feita por João e Sasha, que é filha de Szafir. "Feliz pela recuperação dele, mas não entendo isso de visitar... Meu pai foi internado com Covid e, infelizmente, faleceu... Ninguém da família pôde ficar junto no hospital ou visitá-lo", escreveu.

Em seguida, o cantor esclarece: "O Luciano não está mais com Covid. O CTI que ele se encontra não é mais Covid. Atualmente ele se recupera de uma lesão causada pelo tratamento durante a época que estava com Covd. Enquanto ele estava com Covid, estávamos impedidos de visitá-lo", afirmou João.

Luciano Szafir foi internado com covid-19 em junho, sendo esta a segunda vez que ele pega a doença. Em fevereiro, na primeira vez em que foi infectado, ele teve apenas sintomas leves. Desta vez, a reação foi mais agressiva. O ator foi extubado na manhã deste sábado (10), no entanto, ainda não tem previsão de alta.