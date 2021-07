Gil do Vigor tem um quadro sobre economia no 'Mais Você' - Reprodução

Gil do Vigor tem um quadro sobre economia no 'Mais Você'Reprodução

Publicado 21/07/2021 08:19 | Atualizado 21/07/2021 11:54

Até onde todo mundo sabia, Gil do Vigor embarcaria no mês de setembro para os Estados Unidos, onde realizará seu PHD na Universidade da Califórnia, em Davis. No entanto, o economista revelou, na noite desta terça-feira (21), que precisou antecipar sua viagem para agosto.

"Tive que antecipar para 28 de agosto, porque eu vou ter um math camp (acampamento de matemática) que já começa agora", contou Gil em live com a amiga e ex-BBB Sarah Andrade. O economista ainda aproveitou a conversa durante a transmissão para treinar seu inglês com a amiga, que já é fluente no idioma, após ter morado em Los Angeles. "Girah (apelido dado pelos fãs para a amizade dos dois) is bilingue", brincou Gil.

Publicidade

Atualmente o economista é contratado da TV Globo e tem um quadro sobre economia no programa 'Mais Você' de Ana Maria Braga.