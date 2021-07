Gabriel Medina e Yasmin Brunet - Reprodução

Publicado 21/07/2021 05:00

Gabriel Medina já circula entre os atletas na Vila Olímpica, em Tóquio, e entre as rodinhas dos competidores o comentário é que o surfista não larga o celular. Ele está sempre em chamada de vídeo e todos já sabem que do outro lado da tela quem aparece é Yasmin Brunet querendo acompanhar os passos do marido. Todo mundo sabe que nas instalações, onde ficam as delegações do mundo inteiro, rolam festinhas e, para alguns mais assanhados, uns encontros mais calientes. A modelo está marcando em cima do marido surfista.