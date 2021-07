Bastidores da gravação do clipe de 'Eu Te Amo Tanto' - Divulgação

Enquanto aguarda a retomada das gravações no SBT, Mara Maravilha lança hoje um álbum 'Ao Vivo' nas plataformas digitais. Com um repertório que fala de amor, o novo projeto da cantora conta com suas músicas autorais de maior sucesso e com uma interpretação acústica e ao vivo. 'E Agora', 'O Que É Que Eu Faço' e 'Tô Perdoando' são algumas das canções que compõem o disco. No dia 1 de agosto ainda tem o lançamento de música inédita de Mara em parceria com o marido, Gabriel Torres, que eles fizeram em homenagem ao filho Benjamim. O nome da faixa é 'Eu te amo tanto'. O casal gravou um clipe da música no litoral de São Paulo, que será lançado no mesmo dia.