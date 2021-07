Maicon Freitass, Luiz Gwyer e Déborah Cohen - Divulgação

Depois de mais de 10 anos longe dos estúdios, o cantor Luiz Gwyer está preparando novos singles para lançar ainda no segundo semestre de 2021. Para dar início a essa nova fase o artista foi até São Paulo e já gravou o primeiro videoclipe com produção da Usina Brasil. O audiovisual de seu primeiro single tem direção de Maicon Freitas e concepção de Deborah Cohen.

Para essa volta ao mercado, o interprete de 'Vejam Só' escolheu trabalhar suas novas faixas com os produtores musicais Luo Campanelly, Max Fontoura e Jonas Deividi. A nova empreitada se iniciará com uma releitura do hit 'Incondicionalmente', conhecida na voz do cantor Belo. Seu segundo single será “Amor pra Dizer”, a canção conta com a participação do cantor Diego Karter (The Voice), e uma segunda versão da música será lançada posteriormente junto a cantora franco-brasileira Louise Hug.