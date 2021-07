Letícia Sabatella - Reprodução

Publicado 21/07/2021 05:00

O clima anda tenso nos bastidores de 'Nos Tempos do Imperador', a próxima novela das seis da Globo. Isso porque Letícia Sabatella fica fazendo aquecimento vocal no camarim antes das suas cenas. Não teria problema se o tal aquecimento não englobasse canto lírico. É isso mesmo que você leu, caro leitor: canto lírico. Ninguém quer dividir camarim com a atriz e os outros atores costumam passar correndo pelo camarim onde ela está.



Letícia montou uma banda, chamada Caravana Tonteria, e anda levando a sério o ofício de cantora e compositora tanto que gravou um álbum fruto da turnê, que rodou o Brasil por cinco anos, e chegou às plataformas digitais na última quinta-feira (15).