Juliette e NeymarReprodução

Publicado 21/07/2021 16:44 | Atualizado 21/07/2021 18:25

Juliette Freire parece que quer entrar no seleto grupo da diretoria de Neymar. Em uma troca de mensagens no Twitter, a campeão do ' BBB 21' cobrou do atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, da França, o presente que ele tinha prometido. O jogador respondeu para a paraibana que pretende enviar os óculos de 'moleca doida'.

Tudo começou quando Juliette foi questionada de como sair bem nas fotos e aí ela citou Neymar e cobrou o mimo. “O meu amigo Neymar Jr me prometeu um óculos de moleca doida e até hoje não recebi. Bora cobrar?!”, ela escreveu. Logo depois, o jogador provou que está em cima do lance e respondeu: “Vou te mandar a Juju e você vai ficar “ON”.