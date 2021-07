Flayslane - Reprodução Internet

Publicado 14/07/2021 09:21

Rio - Após Antonia Fontenelle ter feito comentários xenófobos e ser criticada por Juliette, a ex-BBB Flayslane curtiu uma postagem no Twitter que diz que ela sofreu a mesma coisa no 'BBB 20'. "Cansado de ver gente invalidando a luta de Flay e o fato dela ter sentido que sofreu xenofobia no 'BBB 20', mas quando vem de cactos é pior. A própria Juliette disse que Flay sentiu o que ela sentiu. Sofreu xenofobia sim e foi principalmente naquele discurso que vocês dão risada e fizeram de meme!", escreveu um seguidor.

O discurso a que o seguidor se refere é a briga entre Rafa Kalimann e Flay, onde a influenciadora questiona a rival sobre suas "falas, andados, jeitos e posicionamentos". Apesar de ter um ano da briga, pela curtida, parece que as coisas entre as duas ainda não foram resolvidas e a curtida de Flay só reflete essa insatisfação.