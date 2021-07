Anitta - Reprodução

AnittaReprodução

Publicado 13/07/2021 19:49

Rio - A garota do Rio está internacional, mas não esqueceu do Brasil. Em suas redes sociais, Anitta compartilhou uma sequência de fotos para lá de sensuais, onde aparece com cabelos loiros e lingerie de calcinha. As imagens fazem parte da divulgação de sua nova música de trabalho, gravada em parceria com o DJ Rennan da Penha.

"Vai SeXtaR gostoso essa semana", escreveu a cantora na legenda brincando com a palavra "sex" (sexo, em inglês) no texto.

Confira a publicação: