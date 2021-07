Sandra Annenberg - Reprodução

Publicado 13/07/2021 15:20

Rio - Após encantar o Brasil ao tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19 a bordo de um fusca , Sandra Annenberg completou sua imunização com a segunda dose, nesta terça-feira (13). A apresentadora do "Globo Repórter" compartilhou um vídeo do momento em que uma profissional de saúde aplica o imunizante e celebrou o momento especial com os seguidores.