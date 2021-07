Dado Dolabella - Thiago Duran / Ag. News

Rio - Dado Dolabella respondeu perguntas dos seguidores no Instagram e acabou sendo questionado sobre o tapa que deu em Luana Piovani, em 2008, em uma boate na Zona Sul do Rio. Na ocasião, os dois eram noivos. Dado também empurrou a camareira Ismê de Souza. O questionamento sobre as agressões de Dado Dolabella surge em meio à polêmica de DJ Ivis e sua mulher, Pamella Holanda. Ela postou nas redes sociais vídeos em que aparece sendo agredida pelo marido.

"E aquele tapa na cara da Luana Piovani?", perguntou um seguidor a Dado Dolabella. "Foi o que me fez ser quem eu sou hoje. Somos frutos dos nossos erros e acertos, mas, principalmente daquilo que fazemos com nossos erros... me envergonho, muito, perdi a cabeça, um dos motivos que também me fizeram ser vegano, ser menos impulsivo, reativo. Violência é energia, a mesma inferida é a mesma exalada, assim como me envergonho também de um dia já ter transformado inocentes em fezes... pagado para matarem por mim... cada inocente... cada vida. Precisamos transmutar e sem o perdão não transmutamos... nos perdoar pelos nossos erros, perdoar o próximo e nos permitir encontrar um caminho melhor!", respondeu o ator.