Iverson alegou inocência e disse ter sido vítima de uma chantagemReprodução

Publicado 13/07/2021 11:00 | Atualizado 13/07/2021 11:06

São Paulo - A gravadora Sony Music Brasil está "revendo" a relação com o DJ Ivis após o mesmo ser acusado de violência contra sua ex-mulher, Pamella Holanda. Em nota, o selo declarou levar sério as acusações de agressão e disse repudiar este tipo de comportamento.

Apesar disso, a empresa não indicou o que resultaria essa "revisão". Publicações na conta do Instagram da Sony promovendo músicas com DJ Ivis continuam no ar. Exemplo disso é uma postagem sobre o EP com Barões da Pisadinha, MC Danny e Rogerinho feita no dia 24 de junho.

Dono da produtora Vybbe, responsável por gerenciar a carreira de DJ Ivis, Xand Avião já publicou um vídeo dizendo que o artista não continuará na empresa após a revelação de agressões. Rádios do Ceará também já anunciaram que não irão tocar músicas de DJ Ivis como maneira de repudiar o ato. Esta nota tem informações do Uol.