Luana Piovani - Reprodução de vídeo

Luana PiovaniReprodução de vídeo

Publicado 13/07/2021 08:35 | Atualizado 13/07/2021 08:46

Rio - Luana Piovani comentou o caso de Pamella Holanda, mulher que foi agredida pelo marido, o DJ Ivis. Nas redes sociais, Piovani relembrou a agressão que sofreu de Dado Dolabella e lamentou o fato de não ter recebido o mesmo apoio que Pamella na ocasião.

fotogaleria

Publicidade

"Fico feliz em ver as mulheres se unindo e denunciando, pois quando eu fui agredida não tinha campanha e nem Insta. O agressor, 6 meses depois, ganhou um reality e as mulheres diziam 'vem bater em mim'. As mulheres já me envergonharam e pioraram a minha situação imensamente. Suspiro aliviada em ver que uma mudança está acontecendo", disse a atriz.

Relembre

Publicidade

Luana Piovani decidiu processar o então noivo, Dado Dolabella, por agressão física em 2008. Ele deu um tapa no rosto da atriz em uma boate e empurrou a camareira Ismê de Souza. Segundo relatos, Dado estaria alcoolizado e teria usado entorpecentes. Luana processou Dado, mas perdeu a causa na Justiça.

Em 2012, Luana entrou novamente na Justiça contra o ator depois que ele desrespeitou o limite de 250 metros de distância física entre eles. A desobediência aconteceu três vezes. A juíza Cíntia Santarém decretou a prisão de Dado, mas o advogado Michel Assef Filho recorreu e conseguiu um habeas corpus.