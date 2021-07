As coleguinhas lançaram single com cantor espanhol - Divulgação

As coleguinhas lançaram single com cantor espanhol

Publicado 12/07/2021 18:48 | Atualizado 12/07/2021 18:54

Elas estão com tudo! Na última sexta (9), Simone e Simaria lançaram mais uma parceria de grande sucesso. Dessa vez, ao lado do astro colombiano Sebastián Yatra, as irmãs interpretam, em português e espanhol, a canção “No Llores Más”, que traz uma saborosa mistura de ritmos como o sertanejo, reggaeton e música africana. A novidade? A canção bateu recorde de visualizações dos projetos da dupla em 2021. É isso mesmo! O clipe ultrapassou os oito milhões de acessos em apenas três dias e continua ocupando a posição das músicas em alta no Youtube.

“Meus amores, estamos em êxtase com tamanha repercussão e sucesso dessa nossa nova música. Sempre acreditamos muito na mistura de ritmos e o público sempre abraça, com muito carinho, nossas novidades”, disse Simaria. Já Simone completa: “A música é contagiante, tem uma magia difícil de explicar. Estamos muito felizes com o resultado e, também, em saber que a canção está fazendo muito sucesso em outros países como México, Argentina, Chile, Espanha…”.O single, composto por Simaria, Calema, Rafinha RSQ e Sebastián Yatra, é uma versão do sucesso “Te amo”, de Calema, dupla de irmãos de São Tomé e Príncipe, hoje radicada em Portugal. Juntamente com a canção, Simone, Simaria e Yatra estrelam o tão comentado videoclipe, pra lá de sensual, gravado em Cancún, no México, sob a direção de Charlie Nelson.Com uma energia e irreverência impressionantes em cima do palco, a dupla Simone & Simaria, que conta com mais de 75 milhões de seguidores em seus perfis no Instagram, 10.3 milhões de inscritos em seu canal do YouTube e 5.1 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mostra que lugar de mulher é onde ela quiser. Com a formação inédita de uma dupla de mulheres, as irmãs seguem com sua pegada sertaneja e uma deliciosa mistura com as principais tendências da música.