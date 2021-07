Janielly e Gilberto Nogueira - Reprodução

Janielly e Gilberto NogueiraReprodução

Publicado 12/07/2021 16:31 | Atualizado 12/07/2021 16:32

A irmã de Gil do Vigor, Janielly, contou, neste domingo, que já viveu um relacionamento abusivo. A revelação veio quando a irmã do ex-BBB comentou sobre o caso de DJ Ivis com a esposa.

Mas redes sociais, Janielly disse que, para a vítima, não é fácil denunciar o abuso. "É muito difícil denunciar. Só quem viveu e quem vive um relacionamento desses, completamente abusivo, é quem passa. Então, não julga. Eles fazem a gente acreditar que é doida e errada", afirmou.



Publicidade

"Eu vivi um relacionamento abusivo no qual eu fui agredida também. E pra gente ter coragem de falar para uma família que a gente está sendo agredida dentro de casa, é muito difícil", continuou.

"Ela olhava pra mim e dizia 'você está sofrendo'. E eu dizia, 'não, eu tô feliz'. Mas eu sabia o que eu passava. Os vizinhos sabiam o que eu passava. Eu apanhava. Hoje quando eu vejo uma mulher expondo o que vive pra outras mulheres, isso é muito forte. Ela tá sendo muito corajosa, porque não é fácil. A gente tem vergonha de mostrar que não está feliz, que está sendo agredida".

Publicidade

"O meu psicológico na época ficou totalmente abalado, eu emagreci pra caramba por uma pessoa que não merecia", explicou.