Publicado 12/07/2021 15:17

Rio - A cantora e ex-BBB Flay usou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira (12), para revelar que sua próxima música seria com o DJ Ivis, que agrediu a ex-esposa e foi exposto neste domingo (11) . A ex-BBB contou aos fãs que o feat está cancelado.

Pelos Stories do Instagram, Flay disse que a música já estava gravada e que o investimento foi feito. No entanto, a parceria foi cancelada e ela vai analisar com a equipe o destino da canção. “O meu próximo trabalho seria com o DJ Ivis. A música já estava gravada, o investimento já estava feito, o clipe ia ser gravado daqui a duas semanas e ontem fui surpreendida assim como vocês com essa vida dupla do DJ Ivis", iniciou Flay.

Flay desabafou sobre o que sentiu ao ver as cenas de agressão à Pamella Holanda, ex de DJ Ivis, e entendeu como livramento o vazamento antes da realização do seu projeto. "Fiquei com repulsa, com asco, com dor como mulher. Com cada cena, com cada golpe e forma de agir. Isso é resposta, livramento. Porque antes perder qualquer investimento do que isso vir à tona depois de lançar o trabalho. Ficaria triste e arrependida por vincular a minha arte com um homem capaz de levantar a mão contra mulher e tentar justificar colocando ela como descontrolada", desabafou Flay.

A ex-participante do BBB 20 contou aos seguidores que também sofreu violência. “Repúdio ao DJ Ivis e a todos agressores de mulheres. Eu cresci vendo minha mãe passar por isso, foi horrível para mim. Já passei por isso também e me coloco no lugar da Pamella. Parabéns para Pamella pela coragem de expor, eu sei que não é fácil”, completou Flay.