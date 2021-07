Liziane Gutierrez - Reprodução

Publicado 12/07/2021 21:48 | Atualizado 12/07/2021 21:49

Em 2015, a socialite ficou conhecida por dar o seu telefone para o cantor Rod Stweart no Leblon, durante uma de suas estadias no Brasil. Na época ela declarou que ela nunca recebeu uma ligação do artista.



Em agosto do mesmo ano, ela já havia se envolvido em uma confusão com Jadon Derulo, que segundo ela a botou na rua após uma festa em que ela não quis ficar com ele. Segundo o site TMZ, não acharam nenhuma prova para sustentar a denúncia.



Já em 2016, Liziane acusou o cantor Chris Brown de mais um agressão. O cantor foi declarado inocente e, segundo ele, nunca encostou na modelo e a acusação foi de vingança por não ter conseguido entrar em uma festa exclusiva.



Além disso, a modelo alega ter sido expulsa da área VIP de um show da Dua Lipa em Las Vegas por usar uma camiseta com o rosto de Jair Bolsonaro escrito "#elesim" em 2018, quando ele era canditado a presidência e se envolveu em crise do relacionamento do jogador americano de futebol Malik Beasley, alegando ter recebido mensagens dele.



A modelo também teve alguns contratempos com o excesso de botox e até participou do famoso programa "Botched", reality sobre cirurgias estéticas que dão errado.