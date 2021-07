Neymar - Daniel Castelo Branco

Por IG - Esporte

Publicado 10/07/2021 11:42

Rio - Neymar já sabe aonde vai comemorar ou afundar as mágoas após a final da Copa América contra a Argentina, neste sábado, no Maracanã. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o craque está organizando uma festa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para ser realizada após a final da competição.

De acordo com o colunista, a festança deve contar com a presença de jogadores e possíveis affairs do craque. Vale lembrar que Neymar está no 'olho do furacão' da polêmica gerada sobre a final da Copa América. Em suas redes sociais, o camisa 10 da seleção brasileira criticou os torcedores brasileiros que vão torcer para a Argentina na decisão.