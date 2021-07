Thiago Silva. Último treino da Seleção Brasileira antes da final da Copa América. Lucas Figueiredo/CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Thiago Silva. Último treino da Seleção Brasileira antes da final da Copa América. Lucas Figueiredo/CBFLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 09:00

Rio - Apesar da falta de prestígio inicial da Copa América, o Maracanã será palco neste sábado de mais um grande momento do futebol mundial. Brasil e Argentina decidem a competição, ás 21 horas. Enquanto a equipe de Tite tenta manter a "freguesia", os hermanos buscam dar fim a um jejum de títulos que já dura 28 anos.

Atual campeão da Copa América, o Brasil busca o bicampeonato e aumentar ainda mais o retrospecto favorável em decisões do torneio contra os hermanos. Nas últimas duas finais da competição, a Seleção levou a melhor nas duas em 2004 e 2007.

Publicidade

Comandada por Lionel Messi, a Argentina tenta quebrar um incômodo jejum. No Maracanã, os hermanos voltam ao palco da derrota mais doída recente para a Alemanha na final da Copa do Mundo de 2014. Uma vitória na casa do maior rival significaria um momento histórico para o futebol argentino.

A última derrota do Brasil no Maracanã aconteceu justamente para a seleção da Argentina. A partida aconteceu em 1998, antes das equipes embarcarem para a disputa da Copa da França.