Rogério CeniAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 10/07/2021 00:00 | Atualizado 10/07/2021 00:23

O Flamengo encara a Chapecoense, amanhã, no Maracanã. A fase do Rubro-Negro não é nada boa. Nos últimos seis jogos, foram quatro derrotas. O técnico Rogério Ceni está cada vez mais pressionado no cargo e se vê cada vez mais isolado no dia a dia. Algumas pessoas dizem que o ciclo de Rogério Ceni à frente do Flamengo está com os dias contados. Os jogadores já não têm o mesmo apreço pelo treinador como tinham no início de sua trajetória no clube. Os questionamentos são muitos e sua permanência passa, diretamente, pelo jogo contra a Chape. Se vencer, Ceni terá uma sobrevida. Do contrário, provavelmente, o Flamengo será comandado por Maurício Souza, treinador do sub-20, nos jogos da Libertadores.





FIM DE SEMANA DE DECISÕES

Hoje já tem a primeira final de um fim de semana recheado de jogos importantes. A primeira decisão é no Maracanã. Logo mais, às 21h, Brasil e Argentina medem forças pra saber quem será o campeão da Copa América. Os brasileiros buscam o bicampeonato consecutivo e a Argentina quer sair de uma fila que já dura quase 30 anos — a última conquista dos hermanos foi em 1993. Se tem decisão na América do Sul, na Europa não é diferente. Amanhã, Inglaterra e Itália se enfrentam na final da Eurocopa. Se os italianos vão atrás do bicampeonato europeu, os ingleses querem a sua primeira conquista. Dois jogos de tirar o fôlego!

PÚBLICO NA FINAL DA COPA AMÉRICA

A Conmebol conseguiu a liberação, junto à Prefeitura do Rio, permitindo a presença de público no Maracanã. O estádio terá 10% da sua capacidade total disponibilizada, dividida entre todos os setores. Serão pouco menos de 7.000 pessoas acompanhando a decisão da Copa América. E surge, novamente, o questionamento: se a Conmebol pode levar público ao Maracanã, por qual motivo os campeonatos nacionais ainda estão com portões fechados? Vale a reflexão.

JOGO DE SÉRIE A NA SÉRIE B

Hoje, o Botafogo de Chay (foto) e Cruzeiro se enfrentam pela Série B. As duas equipes estão separadas por apenas dois pontos na tabela e buscam uma regularidade maior. O jogo será no Nilton Santos, onde o Botafogo conquistou as suas três vitórias. Já o Cruzeiro venceu apenas uma partida atuando longe do Mineirão. Um duelo que, muitas vezes, foi de Série A hoje adoece na Segunda Divisão. Nada diferente do que os clubes procuraram nos últimos anos.